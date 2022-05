Actualiser

45' : 45': C'est la pause, pas de but, peu de spectacle. On va pas se mentir, j'ai déjà pris plus de plaisir chez le dentiste. Heureusement qu'il y a une bonne ambiance en tribunes.

44' : 44' : Pallois président !!!! Quelle autorité dans ce geste pour choper le ballon dans les pieds de Gouiri et l’empêcher de trouver Dolberg dans la profondeur. Un geste on ne peut plus décisif car derrière c’était un face-à-face entre le Danois et Laffont.

42' : 42' : Les Nantais sont clairement les plus entreprenants, à défaut d’être vraiment dangereux. L’arbitre sort un jaune pour Lotomba après une belle faute le long de la ligne de touche sur Chirivella (ou Merlin).

39' : 39': Dante sort les crocs devant Simon, le peuple nantais crie au scandale mais ça m'avait l'air propre comme intervention.

37' : 37': Magnifique moment en effet. A noter que les Niçois ce sont joints aux Nantais pour rendre hommage à Sala. Plus de 80 000 personnes qui rendent hommage à Emiliano Sala. Magnifique ! 🇦🇷 🙏



35' : 35': Belle accélération de la mobylette Moses Simon, dommage que le tir en bout de course manque de puissance. Et de précision. De tout en fait.

32' : 32': Dans les tribunes, c'est d'ores et déjà une victoire par K-O des Nantais. Ils sont impressionnants.

29' : 29' : Et les Niçois qui répliquent dans la foulée avec un tir de Gouiri à l’entrée de la surface détournée par une guibolle nantaise. C’est cool, ça s’anime un peu.

27' : 27' : Ohhh la sortie solide de Bulka devant Kolo-Muani !!! Costaud le Parisien (car oui, Marcin appartient encore au PSG, même si le Gym devrait faire sauter son option d'achat cet été).

26' : 26': Et du coup, vu que j'ai des brouettes de retard, je vous montre un peu ce qui s'est passé en tribunes en avant-match. Car franchement, vu ce qu'il se passe sur le terrain, on ne rate pas grand-chose et le spectacle se passe surtout dans les gradins.

24' : 24' : » Je pense qu’avec notre bug de l’an 2000, j’ai dû perdre tout le monde. Et pour celles et ceux qui sont restés sur notre site, franchement vous êtes de frérots d’amour. Cœur sur vous et votre descendance.

23' : 23': Corner à suivre pour Nantes, ça ne donne rien

21' : 21': Et on peut désormais reprendre le fil du match en direct. EN DIRECT VOUS IMAGINEZ ?!!!!

19' : 19': Depuis c'est Nantes qui squatte le camp niçois, avec une première frappe de Blas bien captée par Bulka à la minute.

17' : 17' : Bref, heureux d’avoir résolu le problème sans même l’aide d’un techos. Je suis trop fooooooooort ahahah ! Bon du coup que vous dire ? Que Gouri a failli enflammer le virage niçois à la minute, il avait réussi un contrôle orienté phénoménal dans la surface pour se retrouver seul face à Laffont, mais le zozo a raté le plus simple en poussant trop son ballon.

16' : 16': Ben vous vous en prendrez à ce stade de oinbvzeeoibazdcoqnsvorqvnaer et sa connexion merdique.

15' : 15': MAIS COMMENT CA ON EST PASSE A LA 15E MINUTE DIRECT ????

21h : C'est partiiii !

20h50 : Les équipes sont là, les tifos sont dingues, il fait beau, tout va bien. Sauf moi et ma connexion précaire. Donc impossible de vous partager des tweets ni quoi que ce soit. A l'ancienne quoi !

20h40 : Le virage nantais est en train de nous régaler avec un tifo PHENOMENAL !!! Je vais vous trouver une image. C'est juste splendide.

20h30 : Bon hé bien écoutez on va se la jouer comme ça, pas le choix, personne pour donner le moindre coup de main. You-pi. Ce live va être placé sous le signe du seum, vous voilà prévenu ahahah !

20h20 : Salut les frères, salut les reuss, je passe la tête pour vous dire que tout va bien, on est posé en tribunes, l’ambiance est déjà folle. Seul problème, impossible de se connecter au réseau wifi de m…….. du stade de France. Là je suis en connexion partagée mais pas sûr que ça tienne. Donc d’avance je vous souhaite une bonne soirée :) (blague, je vais essayer de régler ça au plus vite)

20h : Salut la mif ! J’espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, le temps pour moi de sortir du RER et de monter en tribunes de presse. Le live commencera d’ici une vingtaine de minutes (et pas parce qu’on est sur 20 Minutes, on n’est pas aussi tordus que ça. Quoique…).