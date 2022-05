Aurélien Tchouameni estime que Monaco, qui se déplace à Lille vendredi pour la 36e journée de Ligue 1, « s’est donné le droit de rêver » et « fait de plus en plus peur ». L’ASM occupe la quatrième place du championnat à trois matchs du terme, avec le même nombre de points que Rennes, troisième.

« Le coach (Philippe Clement) ne nous laisse pas nous relâcher. Il y a quelques semaines on n’y croyait pas forcément, reconnaît le jeune international français. Mais si on fait le job, on aura quelque chose en fin de saison. (…) On fait de plus en plus peur à nos adversaires. Si après Strasbourg (0-1) on m’avait dit qu’on gagnerait sept fois d’affilée, je n’y aurais pas cru. Mais le discours du coach a toujours été positif : en gommant certaines erreurs, on allait pouvoir s’offrir une belle fin de saison. Il a été un peu visionnaire. On s’est donné le droit de rêver. »

Le milieu de terrain de 22 ans peut légitimement ambitionner de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, et d’en découvrir la phase de poules. Son expérience dans la compétition se limite jusque-là à quatre matchs de qualifications, contre le Sparta Prague et le Shakhtar Donetsk, l’été dernier. « Jouer la C1 avec Monaco ne me déplairait pas. Je suis sous contrat jusqu’en 2024, avec une option pour 2025. On verra. Il peut se passer plein de choses au mercato », a-t-il commenté. Wait and see.