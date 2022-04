Au Roazhon Park,

Il faudra bien compter avec l’AS Monaco dans le sprint final. Après une première partie de saison un peu poussive, les joueurs du Rocher sont désormais en pleine bourre. Sur une série de trois victoires d’affilée, les hommes de Philippe Clement ont poursuivi sur leur lancée en s’imposant vendredi soir sur le terrain du Stade Rennais (2-3), un concurrent direct pour les places européennes. Ils en profitent du même coup pour réaliser une jolie opération au classement en grimpant provisoirement à la quatrième place, à seulement trois points du podium et de leur adversaire du soir.

📹 Badiash' souhaite partager quelque chose avec vous. @BadiashileB 🤙 pic.twitter.com/QKaRW4qf0b — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 15, 2022

Plus que le résultat, c’est surtout l’état d’esprit affiché par ses joueurs que veut retenir Philippe Clément. Rapidement menés au score sur un but de la tête de Flavien Tait (3e), les Monégasques sont en effet revenus très vite dans la partie grâce à leur recrue hivernale Vanderson (12e), auteur d’une performance de haut vol. « On a su rester calme et rester dans le jeu et pour ça je suis très fier de mes joueurs », a indiqué l’entraîner monégasque, qui voit son équipe « en train de grandir ».

Le 19e but de la saison pour Ben Yedder

Bien regroupé et profitant des largesses de la défense rennaise, l’AS Monaco a ensuite fait le break en seconde mi-temps grâce à l’inusable Ben Yedder, auteur de son 19e but de la saison, et du jeune Boadu qui l’a remplacé à vingt minutes de la fin. « Même si je pense que les joueurs ne sont pas encore à 100 %, tout le monde a fait un gros travail », s’est félicité le coach.

Après cette victoire qui replace son équipe dans la course à l’Europe, le technicien belge ne veut toutefois pas s’enflammer. « Il faut maintenant rester calme et aussi ambitieux car il reste encore beaucoup de finales à jouer, a-t-il indiqué. Mis à part le titre, tout est encore possible ». Mercredi soir, un autre choc attend d’ailleurs les Monégasques avec un derby à la maison face à Nice.