Il y a des gifles qui font plus mal que d’autres. Celle prise par l’OL contre West Ham (3-0) à domicile, en quarts de finale retour de Ligue Europa, en fait partie. En dix minutes, les Lyonnais ont dit adieu à leur rêve de C3 et par la même occasion d’arracher une place européenne pour l’année prochaine. Tout n’avait pas si mal commencé, mais quand Toko Ekambi touche le poteau, c’est rarement un bon présage.

« Après mon tir sur le poteau, nous avons eu d’autres occasions ensuite, a réagi l’attaquant après le match. C’est un poteau et cela doit plus nous motiver qu’autre chose. Nous avons bien débuté avec des occasions. Nous étions bien physiquement au début du match, mais nous n’avons pas su nous relever du premier but encaissé. »

« Terminer de manière extraordinaire en L1 »

Pas de demie pour Lyon, donc. La suite s’annonce compliquée. Pour retrouver les joies des soirées européennes, il faudra rouler sur la fin de saison en Ligue 1, ce qui ne va pas forcément de soi quand on est 10e, à seulement quelques journées de la fin. Après avoir regretté le manque de réalisme de son équipe, Peter Bosz se projette sur la fin de saison : « Maintenant, la fin de championnat sera très importante et il faudra terminer de manière extraordinaire pour être de nouveau en coupe d'Europe la saison prochaine. Il faut quasiment gagner sept fois sur les sept dernières journées. Les joueurs ont le droit d’être déçus ce soir avant de penser tout de suite à Bordeaux dimanche. »

Pour ce qui est de son avenir à l’OL, le Néerlandais fait mine d’être serein. « Je ne me sens pas en danger », a-t-il conclu. On se permet d’en douter.