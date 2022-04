L’automne dernier, Patrice Evra avait brisé le silence en révélant avoir été abusé sexuellement lors de son enfance. Un traumatisme qui n’a pas été le seul de l’international français, aujourd’hui retraité, dans ses jeunes années. Sur l’antenne de la BBC, l’ancien latéral de Manchester United a ainsi révélé qu’à ses 13 ans, il avait vendu de la drogue et mendié devant un magasin. « Parfois, même à minuit, quand ils jetaient les Big Mac froids, nous allions à la poubelle », confie-t-il.

« Le football m’a sauvé, embraye le natif de Dakar. Quand j’avais 17 ans, j’ai voyagé en Italie. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés, nous étions assis tout le temps et ils nous servaient à manger. Je suis entré dans ma chambre, j’ai appelé ma mère et lui ai dit : "Maman, ici c’est comme le paradis, les gens nous servent à manger, avec deux fourchettes d’un côté et deux couteaux de l’autre." » C’est un beau roman, c’est une belle histoire.