Toujours ça de pris. En remportant la course sprint qualificative samedi à Imola, Max Vestappen a non seulement décroché la pole position au Grand Prix d’Emile-Romagne, dimanche, mais aussi récupéré huit points de bonus. Le champion du monde en titre remonte ainsi à la 5e place du classement des pilotes, avec 33 points, devant Lewis Hamilton (28), hors sujet ce samedi. Le leader Charles Leclerc, deuxième de la course sprint d’un peu plus de 100 km, empoche sept points et en compte désormais 78.

🗨️ "C'était un très mauvais départ pour moi (...) La dégradation des pneus est entrée en jeu"



La réaction du vainqueur de la première course sprint de la saison Max Verstappen 🏆⚡️#ImolaGP 🇮🇹 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/M35u8dlQRv — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 23, 2022

Mais le Monégasque de Ferrari a été dominé pour le deuxième jour d’affilée à domicile, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, par le pilote Red Bull, déjà premier des qualifications vendredi. Samedi, Verstappen a été doublé dès le départ de la course par Leclerc parti deuxième, avant de réussir à reprendre son rang au 20e tour sur 21.

Si la Red Bull du Néerlandais s’avère enfin fiable, après deux abandons lors des trois premiers Grand Prix, la lutte entre les deux hommes promet d’être grandiose pendant la « vraie » course. La deuxième ligne reviendra à leurs coéquipiers, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), respectivement 3e et 4e samedi.

Les Français loin derrière

Sale journée en revanche pour les Français : Pierre Gasly (AlphaTauri), qui s’est accroché dès le premier tour avec le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), partira de la 17e place, juste derrière Esteban Ocon (Alpine), 16e.