La blessure de Paul Pogba, mardi à Liverpool, avait été éclipsée par l’hommage d’Anfield à Cristiano Ronaldo, endeuillé par la perte de son fils nouveau-né. Sorti dès la 10e minute lors de cette large défaite de Manchester United (4-0), le milieu de 29 ans, blessé au mollet, a déjà terminé sa saison.

C’est son entraîneur Ralf Rangnick qui l’a indiqué ce vendredi, lors de la conférence de presse de veille de déplacement à Arsenal. « Le médecin m’a dit qu’il lui faudrait au moins quatre semaines pour revenir, a lancé le technicien allemand, relayé par le site du club. Comme le dernier match est fin mai, je ne pense pas qu’il soit très probable qu’il puisse rejouer. »

Un club en profonde mutation

Très exactement, l’ultime rencontre de la saison compliquée des Red Devils, actuels sixièmes de Premier League à cinq journées de la fin, est programmée le 22 mai sur la pelouse de Crystal Palace. Pogba ne rejouera donc sans doute plus pour United, puisqu’il arrive en fin de contrat et qu’une prolongation semble exclue dans un club qui va connaître de nombreux changements cet été, à commencer par l’arrivée de l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag.

Le PSG revient parmi les destinations possibles pour le champion du monde 2018, apparu à 27 reprises cette saison en club, toutes compétitions confondues, dont 20 en Premier League (un but, neuf passes décisives). Plus globalement, son second passage à Old Trafford, depuis 2016 (après un premier de 2009 à 2012), n’a pas marqué les esprits des supporteurs mancuniens, malgré les victoires en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue en 2017.