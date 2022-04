La vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On y voit l’ancien champion du monde de boxe Mike Tyson s’en prendre à un passager situé derrière lui dans un avion et qui semblait l’importuner. L’homme agressé se retrouve ensuite avec des contusions au visage. Selon TMZ, site américain spécialisé dans les informations people, l’incident s’est produit avant un vol mercredi entre San Francisco et la Floride.

Mike Tyson a violemment frappé un passager qui n’arrêtait pas de le déranger pendant son vol 😬pic.twitter.com/dOD6xtt13G — La Sueur (@LaSueur_off) April 21, 2022

L’ancien boxeur de 55 ans, aurait commencé à frapper le passager quelques minutes après l’embarquement, selon un témoin cité par TMZ. Ce même témoin précise que le passager derrière Tyson essayait constamment de lui parler de manière frénétique.

Du sang sur la tempe

Tyson lui aurait alors demandé de se calmer, en vain, avant que lui-même ne perde son calme et ne se retourne pour le frapper. Une photo de l’incident montre le passager avec des traces de sang sur la tempe.

L’ancien champion a débarqué de l’avion dans la foulée, selon TMZ, qui affirme que le passager a porté plainte. La police de San Francisco, la compagnie aérienne JetBlue et l’agence représentant Mike Tyson, déjà aux prises avec la justice par le passé, n’avaient pas réagi dans l’immédiat.