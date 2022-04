Pas de nouvelle victoire pour Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallone. Le champion du monde, mal placé dans la roue d’un Tadej Pogacar en perdition au moment du sprint final, n’a pas pu faire mieux qu’une 4e place au mur de Huy et confirme qu’il n’est pas dans la forme de sa vie. Le Belge Dylan Teuns lui succède au palmarès de la course, qu’Alejandro Valverde a bien failli remporter du haut de ses 78 ans.

« Je suis soulagé que la course soit terminée, a déclaré Alaphilippe à l'arrivée. J'ai fait ce que j'ai pu, les jambes ont parlé. J'avais pas mal de pression sur les épaules avant le départ, j'étais concentré pour faire la plus belle course possible et ne pas avoir de regrets. Quand Teuns a attaqué, je n'étais pas dans sa roue mais je ne pense pas que cela aurait changé grand chose. »

Quatre Français dans le top 10

La France du vélo se consolera avec la présence de quatre Français dans les dix premiers. En plus de Julian Alaphilippe, Molard, Barguil et Vuillermoz complètent le top 10. Tadej Pogacar, qu’on a brièvement cru capable de remonter le peloton le cul vissé à la selle, a finalement terminé 12e. Sûrement un problème de DRS.