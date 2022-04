Paris-Roubaix : Van Aert et Van der Poel font la jonction avec les autres favoris avant Arenberg...Suivez la course en live avec nous

97 km : A noter que le Néerlandais Niels Michotte vient de remporter Paris-Roubaix juniors. A noter pour ma prochaine team VDS (les vrais savent).

🏆 The recce with the pros has been useful! 🇱🇺 Niels Michotte wins #ParisRoubaix Junior!



🏆 La reco avec les pros a payé ! 🇱🇺 @nielsmichotte remporte #ParisRoubaix Junior pour l’équipe @AG2RCITROENU19 ! pic.twitter.com/9AnMfT0Fqz