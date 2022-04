Il était sur le papier la principale chance française de succéder enfin à Christophe Guesdon, sur la lancée de son formidable début de saison chez Jumbo. Mais Christophe Laporte, 6e de l’édition 2021 n’a pas pu briller sur la 119e édition de Paris-Roubaix​, trahi à diverses reprises par des problèmes mécaniques à plusieurs moments-clés du début de course. Dans une vidéo repérée par nos confrères de RMC, on voit d’ailleurs l’ancien coureur de la Cofidis parvenir à garder l’équilibre sur les pavés malgré une roue arrière littéralement cassée en deux.

Malheureux accident de Christophe Laporte sur le secteur pavé de Saint-Python, plus de peur que ne mal c'est là que l'on reconnaît un professionnel, courage à tous les coureurs !! @lequipe @France2tv @Paris_Roubaix @LAPORTEChristop pic.twitter.com/JCaaduiPW8 — haegeman nolan (@nolan_haegeman) April 17, 2022

Un petit exploit qui verra ensuite Laporte courir à pied sur la chaussée le temps d’être dépanné, à l’image de Christopher Froome il y a quelques années au sommet du Ventoux. « J’ai lutté seul jusqu’à Arenberg et, juste quand je rentrais sur le peloton, alors que j’avais retrouvé Wout et que je me reconcentrais enfin sur la course, mes vitesses se sont mises à ne plus fonctionner, j’avais tout à droite », a expliqué le coureur de 29 ans après son abandon. C’est finalement son équipier Wout Van Aert qui s’est le mieux débrouillé parmi les grands favoris, en réglant le petit groupe de tête juste derrière Dylan Van Baarle, sensation de l’édition 2022.