Au Matmut Atlantique,

C’était il y a pratiquement un mois. Le 7 mars. Ce jour-là après une nouvelle prestation indigne à domicile face à Troyes (0-2), un concurrent direct pour le maintien, 20 Minutes tentait d’expliquer pourquoi les Girondins de Bordeaux avaient une vraie tête de relégables. Quatre semaines plus tard, ils le sont toujours. Mais les têtes, elles, ont un peu changé. Elles ne sont plus aussi basses. Ce dimanche, on a même revu de larges sourires après la victoire contre Metz (3-1) dans le match de la peur. La cinquième seulement en 31 journées.

Un succès qui permet surtout aux Marine et Blanc de se relancer enfin dans la course au maintien. En plus de laisser la dernière place à leur adversaire du jour, ils reviennent à un point du barragiste (Saint-Etienne) et à deux du premier non relégable. Tout ça en ayant littéralement touché le fond entre-temps lors de la réception de Montpellier, le 20 mars. Mais voilà cette saison des Girondins ne sera décidément pas comme les autres, du début (le sauvetage du club par Gérard Lopez) à la fin dont on est encore loin de connaître l’issue. Alors, quels sont ces signes qui font de nouveau croire au maintien des Girondins ?

Plus derniers et un début de dynamique

Le premier signe va finalement au-delà de cette victoire. Il s’agit de la dynamique de cette équipe bordelaise qui vient d’enchaîner trois matchs sans défaite (deux en Ligue 1 et un en match amical) après une série de huit matchs sans victoire de janvier à mars. « C’est vrai que le match [amical, pendant la trêve internationale] d’Alavès nous a fait du bien, explique Mbaye Niang, auteur du deuxième but des Girondins. D’ailleurs, ça ressemblait un peu à cette après-midi avec une équipe qui avançait, qui cherchait à gagner le match. » Et surtout qui est capable d’élever enfin son niveau technique par moments. « Je pense qu’on s’est dit les choses clairement. On connaissait la situation, il fallait réagir et je pense qu’on est en train de le montrer mais il ne fait pas s’enflammer », insiste de son côté le défenseur Tom Lacoux.

Seuls le @PSG_inside (21), l'@ASSEofficiel (16) et l'@OM_Officiel (15) ont pris plus de points que les @girondins après avoir été mené au score en @Ligue1UberEats cette saison. @PSSportsFR #FCGBFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour son entraîneur, David Guion, qui a fêté sa première victoire sur le banc bordelais, c’est avant tout « une belle étape » qui permet « symboliquement de quitter cette dernière place et c’est important ». Son équipe, toujours pire défense de la Ligue 1, prend aussi moins de buts (un seul sur les deux derniers matchs) et Gaëtan Poussin a été très peu sollicité face aux Lorrains. David Guion :

« Il nous reste sept matchs avec la même pression, je veux vraiment le même investissement dans les aspects techniques ou tactiques, la même intensité qu’on a mise et surtout le même caractère. Je ne veux pas que le curseur baisse »

Les petits détails enfin du bon côté ?

Le second signe est plus subtil. Mais les joueurs y font souvent très attention : ce sont les détails. Il y a justement un mois, on expliquait qu’ils étaient pratiquement tous défavorables aux Girondins cette saison… Eh bien, on dirait qu’aujourd’hui les mouches ont un peu changé d’âne. Entre les trois buts refusés et le poteau il y a une semaine à Lille, et ce dimanche le but de l’égalisation bordelaise plein de réussite, on peut y voir un signe. Pour rappel, sur celui-ci, Dilrosun ne cherche pas Mangas mais bien Hwang avant qu’un défenseur du FC Metz ne dévie le ballon parfaitement dans la course du Portugais qui voit sa frappe hors cadre ramenée dans le but par un autre défenseur. Mais bon, la réussite, ça se provoque comme dirait l’autre.

La joie du Bordelais Ricardo Mangas. - Romain Perrocheau / AFP

Dans la même veine, on peut aussi citer le manque de précision du Messin Delaine en fin de match qui avait l’égalisation au bout du pied à 2-1. Il n’y a pas si longtemps, les Girondins voyaient certains de leurs adversaires envoyer des grosses souches à 30 m dans leur but… La roue serait-elle en train de tourner ? Enfin, un dernier détail illustre le retour de l’espoir, c’est la différence de buts de cette équipe. Alors que les Bordelais se montrent plus imperméables, certains de leurs concurrents directs prennent des valises ces dernières semaines (Saint-Etienne et Clermont ce week-end). Résultat des courses, les quatre derniers se tiennent en deux buts à sept journées de la fin.

Un calendrier dont il faudra profiter

Le troisième signe d’espoir tient aux calendriers. Après un passage compliqué (PSG, Montpellier et Lille), les Girondins ne vont plus croiser beaucoup de gros (Lyon, Nice et dans une moindre mesure Nantes) d’ici la fin du championnat. Ils vont surtout recevoir Saint-Etienne et Lorient, et se déplacer chez deux adversaires qui n’auront sûrement pas grand-chose à jouer (Angers et Brest). A titre de comparaison, l’ASSE (barragiste) au-delà de venir en Gironde dans dix jours va devoir faire face à un triptyque ardu (réception de Monaco et déplacements à Rennes et Nice).

De son côté, Lorient se déplacera aussi sur les bords de la Garonne lors de l’avant-dernière journée et ira à Nice et Rennes avant de recevoir l’OM. Clermont, après son déplacement capital à Metz cette semaine, aura un calendrier peut-être plus abordable avec tout de même la réception de Lyon lors de l’ultime journée. Malgré cela, « il ne faut surtout pas s’enflammer » pour Mbaye Niang. « On a une semaine à trois matchs qui nous attend, rappelle David Guion. On a encore beaucoup d’efforts à fournir pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. »