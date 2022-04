Au Matmut Atlantique,

« Lopez Président ! », David et Paul sont d’humeur taquine quand on les lance devant le Matmut Atlantique sur l’élection présidentielle de ce dimanche. Ces deux abonnés du Virage Sud font bien sûr référence à la proximité entre les Ultramarines et le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez. Le plus grand groupe de supporteurs bordelais a subi quelques critiques à ce sujet ces dernières semaines alors que le club s’apprête à jouer une partie de son avenir en Ligue 1 face au FC Metz, comme les 12 candidats du premier tour. « On chambre, on n’est pas là pour remettre une pièce dans la machine », assurent-ils.

[🔴 EN DIRECT] Les bureaux de vote ouvrent en Métropole... Suivez le premier tour de la présidentielle avec nous

👉 https://t.co/c6DDktxGEV pic.twitter.com/XfsCb61tEH — 20 Minutes (@20Minutes) April 10, 2022

« Non plus sérieusement, moi j’arrive tout juste du bureau de vote, j’avais prévu ça depuis un petit bout de temps », explique Paul. David, lui, a été voté aux aurores dans sa commune. Il était l’un des premiers dans son bureau et « à sa grande surprise, il y avait un peu de monde par rapport à ce qu’on entend dans les médias ». L’ambiance ne serait donc pas vraiment la même que sur l’esplanade du Matmut Atlantique où les supporteurs se font encore rares à 1h30 du coup d’envoi. Mais il y en a qui se font encore plus rares en discutant à droite, à gauche, ce sont les abstentionnismes. De Carlos à la sécurité à Vincent, qui s’occupe de l’accueil des joueurs, en passant par Christelle avec son écharpe des Marine et Blanc autour du cou et ses deux fils, tous ont été votés ou iront après la rencontre.

Petite nuit de 5h pour aller voter et voir le match

« Pour moi, le plus important, c’est d’aller voter aujourd’hui », affirme le premier, qui a glissé son bulletin avant de prendre son poste. Le second renchérit : « Faut être sérieux deux minutes, il faut aller voter. Je me suis levé à 8h, au bureau à 9h et au stade à 10h30 pour prendre ensuite mon poste. C’est réglé comme sur du papier à musique ». « Ce n’est pas important d’aller voter, c’est essentiel », insiste de son côté Emeline qui ira donner sa voix après la rencontre. Mais dans le genre, je suis prêt à tout pour aller voter peu importe malgré le match en plein milieu de la journée, on a Enzo :

« Hier soir, c’était soirée et à 3h quand mes potes voulaient aller en boîte, j’ai préféré aller au lit pour me réveiller ce matin et aller voter. Après 5h de nuit, je suis parti d’Ares (sur le Bassin d’Arcachon) pour Brach (ma ville d’origine à côté de Lacanau) pour voter et ensuite, je suis revenu chez moi pour aller au stade ! Donc environ 1h30 de route pour voter avec 5h de nuit. »

Pourvu que les Girondins, son club de cœur, le fassent vibrer pour pas s’endormir en tribune. Et Enzo, 24 ans, de préciser que « même un peu amoché hier soir tout le monde parler politique et aller voter aujourd’hui ».

Voter du stade un jour ?

Dans les entrailles du Matmut Atlantique, on croise aussi Romain. Il est photographe de presse… et adjoint à la mairie de Haux : « Ce matin, j’ai tenu le bureau en tant qu’assesseur de 8h à 10h et j’y retourne après le match jusqu’à 19h. Ensuite, on doit tout amener à la préfecture. Bref, je ne suis pas couché. » Tout le contraire de Thierry qui « a déjà prévu de faire une petite sieste » après ce Bordeaux-Metz. Alors qu’on vient de recevoir l’alerte annonçant le niveau de participation est de 25.48 % à 12h, c’est-à-dire en baisse de trois points par rapport à 2017 (28.54 %), ce supporteur bordelais nous explique qu’il « n’ira pas voter aujourd’hui ». « Franchement, je n’ai pas du tout réussi à m’intéresser à la campagne. Je ne savais absolument pas pour qui voter mais j’irai peut-être au second selon qui ce sera », ajoute-t-il avant de rejoindre sa place dans le virage nord.

A quelques mètres, Pauline regarde les informations sur son téléphone. « Bon, il n’y a pas grand-chose aujourd’hui à part l’élection », s’amuse la trentenaire. Elle nous avoue au passage qu’elle « rêve d’un bureau de vote au stade, ça se serait marrant, non ? ». En attendant, Pauline imagine qu’un jour, « on aura peut-être le vote électronique avec une application, on pourra voter en plein match depuis la tribune ». Ce serait d’ailleurs une bonne idée pour les quelques supporteurs messins présents à Bordeaux. Si on n’a pas pu les approcher de plus près, certains ont sûrement dû recourir à une procuration pour ce déplacement à l’autre bout de la France pour eux. Car si pour les supporteurs des Girondins comme Nicolas « 13h, c’est l’horaire parfait un jour d’élection car on peut y aller avant ou après, pour les Messins, c’est un peu le contraire ». Et il se prépare à vivre la même chose dans 15 jours à l’occasion du déplacement des Marine et Blanc à Nantes, le jour du second tour, le 24 avril.

