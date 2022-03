C’est la rencontre choc de la 30e journée de Ligue 1. L’OGC Nice, qui vient juste de se faire ravir la troisième place par Rennes, accueille justement ces Bretons samedi, à 17 heures, à l’Allianz Rivera. Et pour former son groupe, Christophe Galtier va devoir composer sans Alexis Claude-Maurice. Pour lui, la saison est même terminée à la suite d’une opération qui a eu lieu ce jeudi matin, a indiqué le club.

« Tout s’est bien passé mais il est indisponible jusqu’à la fin de la saison, a précisé l’entraîneur. Il avait des douleurs à cause des vis et des plaques qui avaient permis de consolider sa fracture [du péroné en mai 2021] et ça devenait insupportable. »

Schneiderlin indisponible, Bard de retour

Morgan Schneiderlin, lui aussi, sera absent contre Rennes et peut-être au-delà. Il souffre « d’une petite lésion au mollet, intervenue dans la dernière minute du match à Marseille », le 20 mars, a également indiqué Christophe Galtier.

Les nouvelles sont meilleures en revanche pour Melvin Bard, qui avait dû rester dans les vestiaires du Vélodrome à la mi-temps. L’arrière gauche était touché à la hanche. Mais « la coupure lui a fait du bien » et « il s’est entraîné toute la semaine », a fait savoir l’entraîneur.