Liste de Didier Deschamps : « C'était le moment de les voir », Nkunku et Clauss apparaissent en Bleu...

S’il doit y avoir une belle surprise, ça ne peut être que lui. Christopher Nkunku, ancien joueur du PSG reconverti machine à planter des pions à Leipzig, a des chances de faire son apparition dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, les 25 et 29 mars. A part ça, pas grand-chose à signaler d’après les premiers bruits de couloir. Dembélé et Giroud resteront à Barcelone et Milan, et Kurt Zouma a plus de chances d’être sélectionné pour un stage dans le refuge de la SPA le plus proche. Mais sait-on jamais, DD sait aussi surprendre. D’autant plus qu’il a un peu plus de temps pour faire des essais avant la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en novembre prochain au lieu de juin.

» La liste sera à suivre ici dès 14h