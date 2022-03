Nos quatre spécialistes reviennent sur le décevant match nul (0-0) ramené de Metz, actuellement 19e du classement. Après la défaite à domicile contre Brest, pourquoi les Sang et Or patinent-ils actuellement ? On s’intéresse ensuite à une appli mobile, Coparena, entièrement consacrée au foot, qui existe depuis deux ans. Ses créateurs expliquent le principe.

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lens ? Quatre journalistes sportifs lensois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité des Sang et Or. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16h30, 23h30) et le mercredi.