2018, le 15 juillet. Il fait chaud sur la place Jelacic de Zagreb. Alors que la France se pare de bleu, de blanc et de rouge avant la finale de la Coupe du monde 2018, je me retrouve bien seul au cœur de la capitale croate pour suivre ce match opposant l’équipe de France à la Croatie. Il règne une incroyable ferveur depuis la qualification acquise face aux Anglais. Dans tout le pays, 99 % des gens portent un maillot à damiers célèbre depuis la demi-finale en 1998. Sauf moi (et quelques touristes français en vacances dans le coin).

Depuis deux jours, j’arpente les rues de la capitale croate pour tenter de percer le secret de la réussite sportive de ce petit pays, de savoir qui est la véritable star de l’équipe ou encore de quel joueur français ils ont peur. Partout où je vais, je reçois un accueil chaleureux. Mes interlocuteurs m’ont prévenu : qu’elle gagne ou qu’elle perde, la Croatie se prépare à une fête mémorable. Et déjà, la bière coule à flots. Sauf pour moi.

Les supporters croates sur la place Jelacic à Zagreb, le soir de la finale de la Coupe du monde perdue contre l'équipe de France. - C. Allain / 20 Minutes

En attendant le début du match, à 50 mètres du plus grand écran de la ville, l’ambiance est folle mais retombe dès l’engagement. Ici, hommes et femmes (elles sont très nombreuses) scrutent l’écran pour suivre les exploits des Vatreni (les flamboyants, surnom des joueurs croates). La place s’éteint quand Mandzukic marque contre son camp, permettant aux Bleus de prendre les devants. Puis exulte quand Perisic fusille Lloris et remet les deux équipes à égalité : la place Jelacic est retournée, je reçois de la bière de partout, l’ambiance est hallucinante, tout le monde saute, crie, pleure. Sauf moi.

« On a enduré la guerre, on a construit ce pays »

Après ce premier but, des fumigènes plongent la foule dans un épais nuage. Si bien que je ne vois même pas Griezman marquer son penalty dix minutes plus tard. En seconde période, les Français accélèrent et tuent le match grâce à Pogba et Mbappé. Zagreb est à genoux, puis en liesse de nouveau quand Mandzukic réduit la marque. Alors que la fin de la rencontre est sifflée (victoire 4-2 des Bleus), je pars interroger les supporters encore en état de me répondre, déçus mais fiers. « On a enduré la guerre, on a construit ce pays. On a un cœur gros comme ça, et personne ne nous l’enlèvera. Cette finale, c’est déjà énorme pour notre pays », me glisse Nikola avant de me doucher à la bière. A ses côtés, son ami m’offre un tee-shirt presque sec et me félicite pour la victoire. Ici, tout le monde va continuer à faire la fête dans la tiédeur de l’été. Sauf moi.

Les supporters croates sur la place Jelacic à Zagreb, le soir de la finale de la Coupe du monde perdue contre l'équipe de France. - C. Allain / 20 Minutes

Tard dans la nuit, une fois mes articles rédigés, je ressors dans les rues de Zagreb et m’autorise une ou deux bières fraîches, dans la douceur de la nuit croate. Les bars ont la bonne idée de rediffuser de longs résumés du match pour la 25e fois de la soirée. Plus personne ne regarde. Sauf moi. Je découvre enfin cette finale et savoure cette victoire. Merci Zagreb, merci 20 Minutes, merci les Bleus. Ces souvenirs resteront gravés à jamais.