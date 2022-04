2018, le 13 mai. « Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy. On m’a tendu la main et je suis en vie. » Il est minuit passé à Lisbonne (Portugal) et, avec ces paroles, inspirée de la naissance d’un bébé sur L’Aquarius, un navire venant en aide aux migrants en Méditerranée, Madame Monsieur finit à la 13e place, sur 26, de l' Eurovision. Pile à la moitié du classement, comme le reflet du clivage européen sur le sujet des réfugiés.

J'assure la couverture du concours pour 20 Minutes depuis 2015 et chaque édition est un tourbillon d’émotions, de moments de stress et d’exaltation, dont je garde mille souvenirs. Celle de 2018 a une place particulière dans mon cœur. De la sélection dans Destination Eurovision jusqu'à la finale du concours, en passant par les concerts de Tel-Aviv (Israël) et d'Amsterdam (Pays-Bas), j’ai accompagné Madame Monsieur un peu partout pour divers reportages. Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, couple à la ville et duo à la scène, m’ont même livré leur journal de bord quotidien durant la semaine de l’événement. J’ai été le témoin privilégié de l’effet produit par leur chanson humaine et humaniste.

La validation de Will Ferrell

Je me souviens de ces passants à Tel-Aviv qui, un mois avant le concours, reconnaissaient le duo dans la rue et lui adressaient leurs encouragements. Quelques semaines plus tard, lors d’un show à Amsterdam, Emilie étant souffrante, SuRie, la candidate britannique l'avait remplacée au pied levé au côté de Jean-Karl. Elle avait appris les paroles en anglais en quelques heures. Partout où Mercy était chantée, la candidature française suscitait enthousiasme et compliments. A Lisbonne, dans la salle de presse, les confrères étrangers étaient nombreux à croire à une victoire française et me saluaient d’un « Rendez-vous à Paris l’an prochain ! »

« Je trouve le morceau très bon, le message fort. Je pourrais voter pour lui », m'avait même confié l'acteur américain Will Ferrell, croisé de manière inattendue dans les coulisses de l’Eurovision - il était alors en pleine préparation d’ un film pour Netflix. Qu’importe le résultat, la chanson est entrée dans l’histoire du concours et a touché le public. La petite Mercy, elle, a 5 ans cette année.