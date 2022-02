Le XV de Francea surclassé l'Écosse (36-17) pour la première fois dans le Tournoi des six nations depuis l’arrivée de Fabien Galthié : « il fallait être prêts, on l’a été », s’est félicité le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Que ressentez-vous après cette belle victoire ?

Le positif, c’est déjà de gagner ici. C’était l’objectif prioritaire. Si vous la qualifiez de belle, on est satisfaits, mais tout n’a pas été parfait, on a des points d’amélioration. Maintenant, on va passer à la récupération, c’est un moment de retour au calme. On a un programme à vivre, chaque chose en son temps.

Est-ce que cette victoire est le signe que cette équipe a grandi ?

Dans le rugby international, il faut gagner les matchs : on n’existe que par la victoire. Il faut gagner les matchs, même d’un point. Chaque victoire compte. Chaque victoire est une pierre qu’on pose sur le mur que l’on cherche à construire depuis le début de ce mandat. Nos défaites nous apprennent aussi beaucoup : on a beaucoup appris de notre défaite ici il y a deux ans, ça nous a beaucoup servis.

On a l’impression que votre défense a écœuré l’Écosse…

« Il y a des moments-clés dans ce match, notamment la relance, juste avant la mi-temps, on est en difficulté et Stuart Hogg fait un en-avant. Ensuite, dans les arrêts de jeu, on marque un essai magnifique : on passe à +9, on était à +2. Au retour, en début de deuxième période, on remarque. La défense, le jeu au sol, la qualité de notre jeu… Tout ça a contribué à nous faire traverser ce moment difficile. Ensuite, les Écossais ont lâché mais ce sont des bras de fer. On ne sait pas ce qu’il se serait passé avec d’autres aléas, on ne peut pas anticiper. Il fallait être prêts, on l’a été ».

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Dans l’autre rencontre de la journée, l'Angleterre a dominé le pays de Galles, tenant du titre à la peine. Après s’être pris les pieds dans le tapis contre l’Ecosse puis déroulé en Italie, le XV de la Rose se replace dans la course pour le titre, porté par sa nouvelle pépite Marcus Smith, 18 points à lui tout seul. Sereins à la pause (12-0), les hommes d’Eddie Jones se sont compliqué la tâche, souffrant et encaissant deux essais d’Adams (53e) et Biggar (61e). Mais c’est bien Smith qui a eu le dernier mot. La 3e journée du Tournoi des six nations 2022 se termine dimanche avec la rencontre entre l’Irlande et l’Italie à Dublin.