La Pologne « n’envisage pas de jouer le match de barrage » au Mondial 2022 contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou, en raison de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, a annoncé ce samedi le président de la fédération polonaise sur Twitter.

« Trêve de paroles, il est temps d’agir. En raison de l’escalade de l’agression de la Fédération de Russie en Ukraine, l’équipe de la Pologne n’envisage pas de jouer le match de barrage contre l’équipe de la Russie », a écrit Cezary Kulesza, ajoutant que « c’est la seule décision correcte » et qu’il travaille avec les fédérations suédoise et tchèque pour présenter une position commune à la Fifa.

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with 🇸🇪 and 🇨🇿 federations to bring forward a joint statement to FIFA.