Les fédérations de football de Pologne, de Suède et de République tchèque ont demandé jeudi, dans un communiqué commun, à délocaliser les matchs de barrages au Mondial-2022 prévus fin mars en Russie et impliquant leurs sélections, face à « l’escalade militaire » russe en Ukraine.

Réunion extraordinaire de l’UEFA vendredi

Ces fédérations « n’envisagent pas de voyager en Russie » les 24 et 29 mars 2022 pour disputer leur billet pour la Coupe du monde et ont demandé à la FIFA et à l’UEFA, organisatrices, de « réagir immédiatement et de présenter des solutions alternatives » concernant le lieu des rencontres. L’UEFA tient une réunion extraordinaire de son comité exécutif vendredi, où elle devrait aussi décider de déplacer la finale de la Ligue des champions prévue à Saint-Pétersbourg.

« L’escalade militaire que nous observons entraîne de sérieuses conséquences et une sécurité considérablement moindre pour nos équipes nationales et nos délégations officielles », remarquent les fédérations. La Russie doit en effet accueillir la Pologne le 24 mars à Moscou, en demi-finale des barrages du Mondial-2022. Et si elle se qualifie, la « Sbornaïa » recevra le 29 mars le vainqueur de Suède-République tchèque.