Une condamnation des bombardements en Ukraine qui sonne comme un reproche. C’est le sentiment qui se dégage du message posté ce jeudi matin par l’ancien Premier ministre, François Fillon. « En 2014, j’ai regretté les conditions de l’annexion de la Crimée et aujourd’hui je condamne l’usage de la force en Ukraine », écrit sur son compte Twitter l’ancien chef du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Avant d’ajouter : « Mais depuis dix ans, je mets en garde contre le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l’expansion de l’Otan. Cette attitude a conduit à une confrontation dangereuse qui aurait pu être évitée. »

Un positionnement décrié par une partie de la classe politique – des Verts aux Républicains, en passant par La République en marche –, mais peu surprenant. François Fillon n’a, en effet, jamais caché son attrait pour ce pays et sa proximité avec Vladimir Poutine. En 2013, alors que la guerre fait rage en Syrie, il critique à maintes reprises la politique syrienne des Alliés – et donc de la France – et soutient au contraire le président russe dans sa volonté de rapprochement avec Bachar Al-Assad. En 2014, s’il dénonce l’annexion de la Crimée​, il s’oppose fermement aux sanctions prises à l’encontre de la Russie. Un positionnement qu’il développe dans son livre, Faire (éd. Albin Michel), paru en 2015 : il estime que le Kremlin a commis « plusieurs fautes au regard du droit international » en annexant cette province, mais il rend l’Union européenne responsable de la crise. « En voulant à tout prix arracher l’Ukraine à l’influence russe, l’Europe a commis une faute historique », écrit-il. Soit la position qu’il tient encore aujourd’hui.

« Il les fait bénéficier de son réseau et de son influence »

Retiré de la vie politique depuis son échec à la présidentielle française de 2017, l’ex-locataire de Matignon n’a pas pour autant tourné le dos au royaume des tsars. Il est, depuis fin décembre, « administrateur indépendant » du géant pétrochimique russe Sibur, un groupe contrôlé par Leonid Mikhelson, l’un des hommes les plus riches du pays, et Guennadi Timchenko, un proche du président Vladimir Poutine. En juin 2021, il avait rejoint le conseil d’administration d’un groupe pétrolier russe, public celui-ci, Zaroubejneft. Officiellement, il a été recruté par Sibur pour son « expertise unique » en matière de développement durable. En réalité, « c’est un poste de lobbying, il s’agit de défendre les positions de ces entreprises auprès de groupes et instances européennes, analyse Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales, spécialiste de la Russie. Il les fait bénéficier de son réseau et de son influence. »

Et il est loin d’être le seul en Europe. Dès 2005, l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder prend la tête de Gazprom, qui exploite le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne. En 2017, nouvelle étape : il est élu président du conseil d’administration du géant pétrolier russe Rosneft… un groupe pourtant visé par des sanctions occidentales. Sa proximité avec Vladimir Poutine est telle que, en 2014, en pleine crise de la Crimée, il fête son anniversaire à ses côtés. Et que dire de l’ex-ministre des affaires étrangères autrichienne Karin Kneissl, qui a dansé une valse à son mariage en juin 2018 avec l’homme fort de Moscou ? Elle siège depuis juin au côté de Gerhard Schröder dans le conseil d’administration de Rosneft.

Un positionnement « symboliquement très fort »

« La liste est longue », insiste Julien Nocetti. Et de citer par exemple l’ancien président du conseil italien Matteo Renzi, ou un ancien Premier ministre finlandais. « Pour la Russie, tout l’intérêt est de bénéficier des réseaux et de l’influence de ces politiques, note le chercheur. A travers leurs interventions et leurs interviews, ils propagent un discours prorusse et contribuent à polariser les débats, notamment sur les questions sécuritaires. »

Car, bien qu’il soit retiré de la vie politique, François Fillon publie, en pleine campagne électorale, un message qui n’a rien de neutre. Il reflète les positions prorusses et la défiance vis-à-vis de l’Union européenne de l’extrême droite et d’une partie de l’extrême gauche. « Son positionnement n’est pas une surprise, mais il est symboliquement très fort, insiste Julien Nocetti. Qu’un ancien Premier ministre joue en faveur du Kremlin dans une telle crise, c’est le signe que la politique de lobbying de la Russie à des fins de politique étrangère est très forte. »