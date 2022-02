Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : « J’ai pris la décision d’une opération militaire », annonce Vladimir Poutine à la télévision…

3h10 : Anxiété maximale en Ukraine

De nombreux Ukrainiens ne dorment pas ce soir, face à la crainte d’une attaque imminente. « Je suis assis là et je me demande à quoi le monde va ressembler quand le soleil se lève. Il y a eu beaucoup de fausses alarmes, et j’espère que ce soir en est une aussi », écrit le journaliste Nolan Peterson.

I'm sitting here, wondering what our world is going to look like when the sun comes up a few hours from now. There's been a lot of false alarms, and I hope, hope beyond hope, that tonight is one too...