De notre envoyé spécial à Londres,

L’espoir n’aura duré que huit minutes. Battu mardi sur la pelouse de Chelsea (2-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le Losc a compromis d’entrée ses chances de qualification. Le but précoce d’Harvetz a tout de suite changé la donne et obligé les Nordistes à se porter vers l’avant beaucoup plus tôt que prévu. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été prévenu.

Quand on demandait lundi à Alain Roche, consultant du match sur Canal+ Sport, comment croire à l’exploit, l’ancien défenseur du PSG nous avait martelés l’importance des premières minutes. « Le début de match va être primordial. Il ne faudra pas faire d’erreurs, pas provoquer de penalty, ne pas avoir d’expulsions. Chelsea va tenter d’avoir le ballon et va vouloir vite marquer. La pression va être forte. Au Losc de garder la tête froide et de bien défendre ». Avec du recul, on peut se dire que cette déclaration prémonitoire n’a sans doute pas été lue par les joueurs lillois.

Trois occasions nettes et un but en huit minutes

Car le Losc a fait tout l’inverse. Mis sous pression d’entrée, les Nordistes vont concéder trois occasions franches en huit minutes par un seul et même homme : Kai Havertz. Sur la première (4e), l’international allemand, seul devant Jardim, envoie le ballon dans les nuages alors que le but était grand ouvert. Sur la seconde, il trouve le gardien lillois sur sa route.

Finalement, la troisième sera la bonne pour le buteur de Chelsea. Libre de tout marquage sur un corner de Ziyech, Havertz place tranquilou sa tête dans le but lillois et change d’entrée la face du match. « Prendre ce but si tôt sur une phase arrêtée nous laisse de gros regrets. Ça nous a fait mal », concède Benjamin André, le milieu lillois.

Chelsea a géré tranquillement son avantage rapide

Le pire dans l’histoire, c’est que Gourvennec avait concocté un dispositif tactique spécial pour poser des problèmes et résister le plus longtemps possible à Chelsea. Mais si le dispositif en 4-5-1 était idéal pour défendre, il est moins pratique pour se créer des occases quand un joueur comme Onana, habituel milieu défensif, prend une position inhabituelle d’attaquant de soutien. Surtout quand vous prenez un but aussi vite.

« C’était important d’avoir un milieu supplémentaire pour rivaliser à l’intérieur du jeu. Je trouve qu’on les a plutôt bien contenus. Après, c’est très fort en face mais je trouve qu’on leur a donné peu de choses. », exagère un poil Jocelyn Gourvennec, le coach du Losc.

Des Lillois inoffensifs

Car une fois le premier but marqué, on a surtout vu Chelsea gérer le match en pantoufles ou presque. Jamais inquiétés devant le but par des Lillois inoffensifs, les champions d’Europe ont pu attendre tranquillement les Nordistes avant de doubler la mise à l’heure de jeu.

« On a pris des buts évitables. On est battus sur un corner et un contre magnifiquement joué. C’est difficile et sévère de perdre 2-0 compte tenu de ce qu’on a produit », estime Gourvennec. Ça doit faire une belle jambe à Chelsea dont le plan de jeu a fonctionné : mettre la pression d’entrée, marquer vite et gérer tranquillement son avantage en laissant venir l’adversaire. Mission parfaitement réussie, n’en déplaise au Losc.