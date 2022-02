Place à l’épisode numéro 22 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi 22 février, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur l’exploit retentissant face au PSG, et cette victoire 3-1 dans une Beaujoire incandescente. Ce succès face à Messi, Neymar, Mbappé et compagnie est-il un exploit historique ou un joli coup d’un soir ? On vous a d’ailleurs demandé votre avis sur le compte twitter de Sans Contrôle. Que retenir particulièrement de cette soirée de rêve ? L’audace de Kombouaré, l’arbitrage, le but et la performance de Quentin Merlin ?

Dans le deuxième thème de cette émission, on fait le focus sur la performance XXL d’Alban Lafont face aux Parisiens. Le gardien nantais a-t-il passé un cap lors de cette rencontre ? Ce match peut-il lancer sa carrière vers le très haut niveau et même l’équipe de France ?

Enfin, dans la dernière partie de cet épisode de Sans contrôle, nos spécialistes se projettent sur les lendemains de cette soirée de rêve. Peut-elle aussi créer un déclic pour cette équipe et nous promettre une fin de saison emballante ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).