Au Roazhon Park,

Il se savait attendu et il a parfaitement répondu. Profitant des blessures en cascade dans le camp rennais, Serhou Guirassy a été aligné d’entrée par Bruno Genesio ce dimanche après-midi face à Troyes. Un petit événement pour l’attaquant rennais qui n’avait plus été titularisé en Ligue 1 depuis le déplacement à Marseille le 19 septembre. Depuis, Sehrou Guirassy, barré par le duo Laborde-Terrier, a beaucoup fait banquette, se contentant de miettes en championnat.

En panne de confiance, malgré trois buts quand même en Ligue Europa Conference, l’ancien Amiénois semblait même avoir touché le fond début janvier en mangeant la feuille à plusieurs reprises lors de la défaite face à Nancy en Coupe de France. « J’étais dégoûté après ce match mais c’est le foot, on ne peut pas mettre toutes ses occasions », a-t-il indiqué ce dimanche après-midi après le large succès des Rennais face à Troyes. Moqué pour son manque d’efficacité, Sehrou Guirassy aurait pu baisser les bras. « Mais je suis sûr de mes qualités et je me suis donc réfugié dans le travail », a-t-il assuré.

Douze buts chacun pour le duo Lagborde-Terrier

Cela a payé ce dimanche face avec un doublé claqué en à peine vingt minutes pour le longiligne attaquant. Au quart d’heure de jeu, Guirassy, en vrai renard des surfaces, a d’abord ouvert le score en reprenant un ballon repoussé par le gardien troyen Gauthier Gallon. « J’ai beaucoup aimé ce premier but, un vrai but d’avant-centre », a réagi son coach Bruno Genesio en conférence d’après-match.

Cinq minutes plus tard, l’attaquant rennais a doublé la mise en reprenant d’une tête piquée un superbe centre de Meling, inscrivant au passage ses 4e et 5e buts cette saison en championnat. « C’est bien pour sa confiance » a souligné Bruno Genesio, saluant l’état d’esprit irréprochable de son joueur. « C’est normal d’être frustré quand on ne joue pas, a-t-il indiqué. Il en a souffert mais il ne s’est jamais plaint en public et il a continué à travailler pour être prêt ».

En seconde mi-temps, ses compères d’attaque Laborde et Terrier ont également scoré, poursuivant ainsi leur mano à mano avec douze buts inscrits chacun. Après cette large victoire, une spécialité des Rennais à domicile, le club breton s’est relancé dans la course à l’Europe et récupéré sa 5e place. « Mais quand on voit les écarts, chaque semaine les positions peuvent changer », a estimé le coach rennais.