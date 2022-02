Bien le bonjour la compagnie et bienvenue au Roazhon Park pour suivre avec nous le match que toute l’Europe attend entre le Stade Rennais et Troyes ! Très irrégulier depuis le début de la saison, le club breton se doit de gagner à domicile pour rester dans le bon wagon des prétendants à l’Europe. Battus sur le fil la semaine dernière par le PSG, les Rennais veulent aussi garder leur place dans le top 5 et repasser devant les voisins nantais et l’Olympique Lyonnais. Pour la réception de l’Estac, Bruno Genesio doit faire face à une cascade de blessures avec les absences de Doku, Tait, Salin, Sulemana, Badé et Assignon. Suspendu, Jonas Martin sera également absent.

En face, les Troyens doivent redresser la barre. 16e du classement avec seulement un petit point d’avance sur Bordeaux, la lanterne rouge, les hommes de Bruno Irles ont seulement pris un point sur les trois derniers matchs et ont reçu une déculottée la semaine dernière face à Brest.

>> On se retrouve par ici vers 14h45, juste avant le coup d’envoi qui sera donné à 15h par l’arbitre Clément Turpin.