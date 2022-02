C’est une histoire qui va le poursuivre un long moment, même si l’épisode de samedi nous a plutôt fait rire qu’autre chose. On apprend ainsi que Kurt Zouma​, dans l’œil du cyclone depuis la publication par The Sun d’une vidéo honteuse où le défenseur de West Ham « s'amuse » à violenter son chat, s’est fait chambrer durant toute la première mi-temps lors du match nul entre les Hammers et Newcastle (1-1).

Graig Dawson made a complaint to the referee at Halftime because Chris Wood kept Shouting "Meow" at Kurt Zouma #nufc #WHUNEW — Sean Casey (@caseysean51) February 19, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Selon le coéquipier de Zouma Graig Danson, qui s’en est plaint à l’arbitre en rentrant aux vestiaires, l’attaquant des Magpies Chris Wood aurait passé son temps à tenter de déstabiliser le défenseur international tricolore en lui susurrant des « Miaou, Miaou » à l’oreille sur chaque duel, pendant que son propre public continuait à le huer vigoureusement à chaque prise de balle. Un contexte pesant qui n’a pas empêché Zouma de réussir un match convenable. Mais l’ancien Stéphanois, qui tente comme il peut de faire amende honorable depuis la sortie de la vidéo, n’est pas sorti de l’auberge.