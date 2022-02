Un nouvel international français dans la tourmente. Kurt Zouma, le défenseur de West Ham et de l’équipe de France, est accusé de maltraitance animale sur l’un de ses chats après la publication d’une vidéo lundi soir par le tabloïd The Sun. On voit le joueur français donner plusieurs coups à l’animal dont un coup de pied et une violente claque tout ça devant son frère hilare.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Depuis, Kurt Zouma a présenté ses excuses : « Il n’y a pas d’excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus. »

Son club de West Ham United « condamne sans réserve les actions de Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l’affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. » En Angleterre, les auteurs de maltraitance animale encourent une peine de prison allant jusqu’à cinq ans selon la justice anglaise.