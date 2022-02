Les réactions n’ont pas tardé. Après la publication, par le tabloïd The Sun, d’une vidéo où on le voit frapper l’un de ses chats, dont un coup de pied et une violente claque, Kurt Zouma a été mis à l’amende par son club. « Le montant maximum », selon le club, rapporte le Times, soit 250.000 £ (soit 296.594 €), l’équivalent de deux semaines de salaire pour l’international français. L’argent sera reversé à des associations de protection des animaux, a indiqué le club londonien.

Par ailleurs, la RSPCA (la SPA anglaise) a annoncé sur Twitter que les chats de Kurt Zouma avaient été saisis : « Nous tenons à rassurer les gens sur le fait que nous enquêtons et que les chats sont en sécurité et sous nos soins. Nous traitions cela avant même que la vidéo ne devienne virale. Nous devons suivre la procédure légale appropriée et ne pas en discuter en raison des lois britanniques. »

Update on viral footage of cats

We'd like to reassure people that we're investigating and the cats are safe and in our care. We have been dealing with this since before the clip went viral online and we need to follow the proper legal process and not discuss due to UK GDPR laws. pic.twitter.com/LticInSmpn