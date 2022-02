Le Real Madrid comme le PSG. Les futurs adversaires des Parisiens en Ligue des champions se sont fait sortir de la Coupe du roi par l’Athletic Bilbao en s’inclinant dans les derniers instants de la rencontre sur un but d’Alejandro Berenguer (89e). Avec Vinicius mais sans Karim Benzema, les hommes de Carlo Ancelotti ont échoué dans leur objectif de rester en vie sur tous les tableaux. De quoi décevoir l’Italien.

L’absence de Benzema a pesé

« On est blessés, parce que l’on veut toujours gagner toutes les compétitions, a déclaré l’entraîneur du Real après la rencontre. On savait que ça allait être un match compliqué, et en plus on avait des absents. On a joué sans avant-centre pur. Vinicius a donné ce qu’il pouvait. Mais Karim (Benzema) nous aide dans la possession. On a essayé de jouer en contre comme lors d’autres matchs, ils nous ont mis en difficulté, la pression que nous a mise l’Atletic a été très pesante. »

Ancelotti ne se laisse néanmoins pas abattre et remobilise ses joueurs pour les prochaines échéances. « On a deux autres compétitions où l’on est bien positionné. » Le PSG aussi.