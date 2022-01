Plus on approche, et plus les petits bobos vont stresser tout le monde, entraîneurs, dirigeants, et supporters. Brillant mais malchanceux avec le Real Madrid ce dimanche contre Elche (penalty envoyé dans les nuages en première mi-temps), Karim Benzema​ a cédé sa place à l’heure de jeu, après avoir senti une vive douleur à la cuisse gauche, et s’est rendu directement au vestiaire.

Des premières sensations rassurantes ?

Si les premières informations de la presse espagnole se montrent plutôt rassurantes, indiquant que le meilleur buteur de la Liga s’est arrêté avant une blessure trop sérieuse, il faudra attendre des examens plus poussés mardi pour connaître la durée d’indisponibilité du Français. A moins de trois semaines du match aller contre le PSG en 8es de finale de Ligue des champions (15 février), les supporters madrilènes vont prier très fort pour que ce ne soit pas bien grave, surtout ceux qui ont vu l’entrée catastrophique de Jovic à sa place.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👏 Quelle fin de match du Real ! Mené par Elche 2-0 jusqu'à la 82ème minute, les Madrilènes arrachent le nul 2-2 !

😬 Benzema aura vécu un match compliqué, avec un penalty raté et une sortie sur blessure...https://t.co/3CEjsqptKp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2022

A peine ont-ils pu se consoler d’une remontada in extremis (0-2 à la 76e, 2-2 au final) des hommes de Carlo Ancelotti pour passer un dimanche soir vaguement potable. Pas de quoi paniquer non plus : vainqueur de la supercoupe d’Espagne et qualifié pour les quarts de finale de la coupe du Roi, le Real Madrid conserve quatre points d’avance sur Séville en championnat.