Une fessée et une autre punition. Les joueurs de l'AS Nancy Lorraine, en Ligue 2, ont eu droit à tout ça lundi soir. Comme si la correction reçue à Valenciennes (6-1) ne suffisait pas, leur nouveau coach Albert Cartier leur a imposé... un entraînement en pleine nuit à leur retour en Meurthe-et-Moselle.

A leur arrivée au centre d'entraînement vers 2 heures du matin, les partenaires de Mamadou Thiam ont donc filé en salle, selon L'Est Républicain. Là-bas, ils ont eu droit à une heure de travail physique. D'après le quotidien régional, leur entraîneur les avait prévenus à la mi-temps du match dans le Nord : en cas de nouveau but encaissé, il y aurait heures sup' à Nancy. Auxquelles Albert Cartier a aussi participé. Avant d'enfin aller se coucher.

Le club lorrain joue sa survie en Ligue 2 cette saison. Après 22 journées, il est bon dernier, avec 15 points.