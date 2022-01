C’est une remarque qu’on se fait souvent avec Gaël Monfils. Comme un joueur parfois si incompréhensible sur le court peut-il être aussi lucide et avisé sur l’analyse du jeu lui-même ?

Lancé comme un obus après avoir remonté deux manches à rien contre Matteo Berrettini, il s’est sabordé en trois coups de raquette alors qu’il menait 30-0 sur son jeu de service d’entrée de cinquième set. Vingt minutes plus tard, il était rentré aux vestiaires, comme face à Andy Murray à Roland en 2014.

« Que ça passe une fois et c’est tout »

Réponse à froid du Français, plus dur encore avec lui-même qu’une mauvaise blague de la FFL : « Encore une fois, je n’ai pas réussi à prendre la bonne décision, à bien gérer le momentum et pouvoir escalader une montagne. A l’arrivée, encore une fois je suis moins fort… Je suis moins fort tennistiquement, physiquement, mentalement. Pourtant je suis bien ! Mais j’ai été moins fort encore une fois et je le suis depuis dix-huit ans ».

Comme nous, il a l’impression d’avoir déjà paumé ce match 100 fois : « Beaucoup d’efforts pour perdre comme d’habitude. Donc ce que je retiens c’est "comme d’habitude". Et il va falloir continuer à travailler pour continuer à se mettre dans ces positions-là. Au moment où je vais être, j’espère, de nouveau dans cette position, à moi de faire quelque chose de différent. J’ai l’impression que je dis ça à chaque fois, mais malheureusement, mon objectif est d’essayer de me remettre le plus possible dans ces positions en espérant qu’un jour ça passe. »

Dixième quart pour deux demis

C’était le dixième quart de finale de Grand Chelem disputé par Gaël Monfils, qui ne s’est qualifié que deux fois en demi-finale, une statistique effrayante qui raconte quelques limites.

« A un moment, ça passera peut-être, refuse de se désespérer la tête de série numéro 17 en Australie. On ne gagnera plus 20 Grands Chelems, mais on en veut un. A 35, 36, 37 ans, 38… Que ça passe une fois, et c’est tout. Mais je tombe. A moi d’essayer de me relever. En tout cas c’est ma volonté, peut-être que je n’y arriverai jamais ». Les occasions vont se faire de plus en plus rares, et celle-ci était belle.