Placardisé à Manchester, où il n’a pas participé à plus de dix rencontres depuis le début de la saison, Anthony Martial va débarquer en Andalousie. Selon plusieurs sources espagnoles et anglaises, Manchester United et Séville se sont mis d’accord pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

Se relancer avant la Coupe du monde

Une bonne opération pour tout le monde : Martial va pouvoir retrouver du temps de jeu et lorgner une participation à la Coupe du monde au Qatar à l’automne, pendant que Séville va renforcer une équipe parfois limitée offensivement pour lutter jusqu’au bout avec le Real Madrid​ en Liga. Le club espagnol va payer 5 millions d’euros aux Red Devils, alors que Martial aurait accepté de baisser substantiellement ses émoluments, lui qui touche plus d’un million par mois en Premier League.