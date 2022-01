Scènes de violence lors d’un match de Copinha​, l’équivalent de la Coupe Gambardella, entre Palmeiras et São Paulo, deux clubs rivaux. Des supporters ont envahi la pelouse pendant le temps additionnel de la seconde période et s’en sont pris aux joueurs du Verdão. L’ensemble des joueurs s’est interposé. Tout ce raffut aurait pu mal tourner : un couteau a été retrouvé sur la pelouse, comme on le voit sur les images du diffuseur SporTv, qui montrent l’arbitre arme en main.

Invadiram o gramado da Arena Barueri. Aí a TV mostra UMA FACA na mão do árbitro.



#Copinha2022

Le caractère violent de l’incident n’a pas empêché ce dernier de prendre la décision d’aller jusqu’au bout de la rencontre, une décision qui a été vivement contestée au Brésil.