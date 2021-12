Pelé, la légende brésilienne du football, est apparu souriant sur une photo de Noël publiée samedi sur Twitter, quelques jours après sa sortie de l’hôpital de Sao Paulo où il a suivi une chimiothérapie pour un cancer du côlon.

« Aujourd’hui, j’espère que vous vivez des moments d’amour, de paix et d’union, comme moi. Joyeux Noël les amis », écrit l’ex-footballeur de 81 ans, à côté de sa femme, Marcia Aoki, devant un sapin entouré de cadeaux.

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends.