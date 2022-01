Il a paru sur un fil, souvent, émoussé physiquement par les rallyes et le temps qui passe. Mais à plus de 35 ans, Gaël Monfils reste un sacré compétiteur quand il se sent bien dans son tennis.

Vent dans le dos à Melbourne depuis que l’expulsion de Djokovic lui a ouvert sa partie de tableau, le Français s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie en maîtrisant la fougue de Miomir Kekmanovic (7-5, 7-6, 6-3).

Le 20e joueur mondial a été parfois irrégulier, se retrouvant au pied du mur à 5-5, 0-40 au premier set, puis à 4-2 contre lui dans le tie break de la seconde manche, mais alors de quelle manière il a su hausser son niveau de jeu à chaque fois, notamment dans cette fin de tie break absolument hallucinante, parsemée de coups droits gagnants tirés depuis la baie de Melbourne.

Monfils, qui n'a toujours pas perdu un set dans cette édition, affrontera Berrettini ou Carreno-Busta en quarts de finale, et ce sera jouable dans tous les cas.

Il jouait très vite, donc c'était pas facile, il faisait vraiment humide, j'essayais d'êre derrière l balle, physiquement j'ai pris un coup, des matchs comme ça je peux jouer 4h, mon body languauge, c'est celui-ci, mais c'est comme ça que je me recentre et jee sais que comme ça je peux durer.

Merci pour le soutien, vous avez été incroyables. Il tape très fort et très vite des deux côtés, j'ai biens ervi, il a fallu se battre e battre en permanenc epour s'en s'ortir. C'était un long parcours, mais ce n'est pas ifnis, je veux faire mieux, essayer d ejouer ce quart de finale un peu mieux que la dernière fois. Ce sera un grand match.