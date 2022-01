Le 1er tour continue ce mardi à l’Open d’Australie. Et plusieurs Tricolores vont vouloir très vite oublier cette journée. C’est le cas notamment d’Océane Dodin. La 85e mondiale a en effet laissé échapper une partie qu’elle semblait contrôler. Malgré trois balles de match, elle s’est inclinée face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (64e) 2-6, 7-5, 6-3. A 25 ans, Dodin participait à son cinquième Majeur australien où elle n’a jamais dépassé le 2e tour, atteint en 2015 et 2017.

Le coup est aussi dur pour Caroline Garcia, 70e mondiale. La joueuse a été éliminée par une adversaire issue des qualifications. L’Américaine Hailey Baptiste, 165e mondiale, a su retourner une situation nettement en faveur de la Française pour s’imposer 4-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Garcia laisse filer le match

Garcia menait 6-4, 4-2 et a eu trois balles pour creuser l’écart à 5-2. Mais au lieu de plier la rencontre, elle a laissé Baptiste égaliser à 5-5. Dans le tie-break, l’Américaine s’est détachée 6-0 et, malgré un début de retour de Garcia, elle a su marquer le dernier point pour revenir à un set partout. La manche décisive a immédiatement tourné à l’avantage de Baptiste qui a mené 4-0 et ne s’est pas laissée rattraper, bénéficiant d’une grosse faute de coup droit dans le filet de la part de Garcia sur sa seconde balle de match.

Ce n’était pas non plus la fête à Melbourne pour Hugo Gaston. Le 67e mondial, qui restait sur une fin de saison 2021 convaincante, a été éliminé par l’Australien Christopher O’Connell, 175e à l’ATP et bénéficiaire d’une invitation. Le Français de 21 ans, qui participait à son deuxième Majeur australien après son élimination déjà au 1er tour en 2020, a été battu 7-6 (7/4), 6-0, 4-6, 6-1.

Cornet facile

Mais la journée n’a pas vu que des défaites françaises. Alizé Cornet, 61e mondiale, s’est pour sa part qualifiée pour le 2e tour lors duquel où elle affrontera l’Espagnole Garbine Muguruza (3e) qui a par contre logiquement éliminé Clara Burel (77e). Cornet a écarté la Bulgare Viktoriya Tomova (118e et issue des qualifications) 6-3, 6-3. De son côté, Burel a commis trop de fautes directes pour espérer battre Muguruza, finaliste à Melbourne en 2020, qui a cependant eu besoin de cinq balles de match pour s’imposer 6-3, 6-4.

Malheureusement, le programme de ce mardi a vu également se dérouler un duel franco-français. Lors de celui-ci, Richard Gasquet, 81e mondial, a battu Ugo Humbert (40e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3. Le Biterrois de 35 ans affrontera au prochain tour le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e).