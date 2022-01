Avec trois victoires faciles, le tennis français démarre plutôt bien la semaine à Melbourne. Harmony Tan, 107e mondiale, a ainsi été la première Française à s’être qualifiée ce lundi pour le 2e tour de l' Open d'Australie. La joueuse, qui participe pour la première fois à 24 ans au Majeur australien, a dominé nettement la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (42e) 6-3, 6-3.

Gaël Monfils s’est lui aussi aisément qualifié. Le 19e mondial a en effet expédié l’Argentin Federico Coria (64e) 6-1, 6-1, 6-3. Avec cette victoire, Monfils oublie les pleurs qui avaient marqué son impuissance lors de son entrée en lice dans l’édition 2021. Athlétique, précis et solide, le Français a dominé de la tête et des épaules Coria qui a cependant eu une alerte médicale. Après la perte du 2e set, l’Argentin a fait venir sur le court le médecin qui lui a écouté le cœur au stéthoscope avant de le laisser reprendre le jeu.

Pas de match entre Tan et Ferro

Benjamin Bonzi, 65e mondial, a également connu une mise en route fulgurante en battant l’Allemand Peter Gojowczyk (87e) 6-3, 6-3, 6-3 en 1h34. Agé de 25 ans, le Français participe pour la première fois à l’Open d’Australie.

En revanche, le match Harmony Tan – Fiona Ferro n’aura pas lieu au deuxième tour. La 101e mondiale s’est bagarrée mais s’est finalement inclinée logiquement face à l’Ukrainienne Elina Svitolina (17e) 6-1, 7-6 (7/4). Dépassée dans la première manche, où elle a commis 14 fautes directes contre 7 à son adversaire, la Française de 24 ans a toutefois complètement rééquilibré les débats dans la seconde. Elle a même réussi le break pour mener 5-4 et servir pour égaliser à une manche partout. Mais l’Ukrainienne de 27 ans a décroché le tie-break où elle s’est imposée.

Le tournoi se termine également dès le premier tour pour Kristina Mladenovic. La Française, 88e mondiale, a été dominée par la Suissesse Belinda Bencic (22e) 6-4, 6-3 en 89 minutes. Elle avait pourtant démarré fort en prenant d’entrée la mise en jeu de Bencic, mais celle-ci a débreaké dans la foulée. Menée 5-4, Mladenovic a concédé la première manche en perdant son service blanc. Les joueuses se sont de nouveau échangé les mises en jeu en début de second set mais Bencic s’est détachée 4-1 et n’a plus laissé son adversaire revenir. C’est une déception pour la Française qui avait atteint le 3e tour l’an passé.