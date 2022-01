Un chef mécanicien français âgé de 20 ans, Quentin Lavallée, a perdu la vie dans un accident de la route en marge du Dakar 2022 en Arabie saoudite, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué vendredi. « Son passager, Maxime Frère, de nationalité belge, a été blessé et transporté conscient au National Guards Hospital de Jeddah où un bilan complet est en cours », est-il précisé.

Le mécanicien de l’équipe française PH Sport est décédé à quelques heures de la fin de l’épreuve, lors d’une liaison sur la 12e et dernière étape du rallye-raid. L’accident a eu lieu « vers 11h30 », au kilomètre 234 d’une liaison qui en compte 516 au total, et impliquait un « camion local », selon le communiqué transmis par l’organisateur ASO. Il survient au dernier jour d’une édition qui n’avait pas connu d’accident majeur en course.

Le spectre de l’explosion du 30 décembre

Hors course, en revanche, l’explosion d’un véhicule le 30 décembre à Jeddah, dont l’origine reste officiellement inconnue, a gravement blessé le pilote français Philippe Boutron, 61 ans, rapatrié après avoir été opéré. La justice française a ouvert une enquête pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».

Ce qui est toujours officiellement qualifié « d’accident » par l’organisation et les autorités a provoqué un renforcement drastique des mesures de sécurité autour de la compétition, y compris lors de cette dernière étape où l’AFP a pu constater la présence de voitures de police à intervalles très réguliers aux abords de la spéciale.