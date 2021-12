Biathlon EN DIRECT : Jacquelin toujours leader malgré une erreur... Fabien Claude 3e... Suivez la mass start hommes avec nous

Re bonjour les biathlix, pas le temps de souffler sur le pas de tir du Grand-Bornand, où on enchaîne direct avec la mass start hommes. L’occasion de voir Quentin Fillon-Maillet en jaune, et ça c’est beau. Mais le Français va devoir ressortir une immense course pour s’assurer de garder son dossard de leader de la Coupe du monde car le classement est aussi serré qu’en F1, avec Samuelsson et Jacquelin dans le rôle de Max Verstappen. Autant vous dire qu’on va vibrer cet après-midi et qu’on est à deux doigts de demander une série Netflix sur le circuit masculin de biathlon (j’ai bien dit « à deux doigts », restons sérieux quand même).

>> Rendez-vous cinq minutes avant le départ pour le début du live