Violences lors de Paris FC – OL EN DIRECT : Le Graët évoque « des incidents désastreux », des sanctions attendues dès lundi…

Bonjour à toutes et tous. Quelques heures après ces nouvelles violences dans les tribunes d’un stade de football français, on va vous faire vivre le jour d’après ce navrant Paris FC – OL, qui ne devait être à la base qu’un simple match de 32e de finale de Coupe de France. Forcément, les images vues à Charléty sont rapidement remontées jusqu’au sommet de l’Etat. Le gouvernement avait dégainé deux jours plus tôt un arsenal de mesures pour lutter contre de tels événements, en tentant d'individualiser les sanctions.