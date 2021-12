Le sketch ne pouvait plus durer. Alors que la pelouse du stade Pierre Mauroy était en train de se transformer en champ de patates, la société Elisa, gestionnaire de l’enceinte du Losc, a décidé de procéder à son changement dès la semaine prochaine comme le révèle La Voix du Nord. Il faut dire que l’entreprise subissait des pressions de toute part. Le club nordiste par la voix de ses dirigeants et des joueurs n’arrêtait plus de fustiger l’état lamentable du gazon nordiste jugé comme étant le pire de Ligue 1.

Les travaux débuteront dimanche

Depuis le début de la semaine, les supporters du Losc avaient même lancé une pétition pour un changement rapide afin de jouer le 8e de finale de Ligue des champions contre Chelsea sur une pelouse digne de ce nom. Enfin, Damien Castelain, président de la métropole européenne de Lille (MEL), propriétaire du stade, s’est aussi ému publiquement ces derniers jours du terrain du stade au point de réclamer un changement immédiat.

La pression aura fini par payer. Elisa, qui prend en charge financièrement l’opération, va profiter de la trêve hivernale pour changer le terrain. Dès dimanche, lendemain du match Lille-Auxerre en coupe de France, les engins de chantier vont débarquer sur la pelouse villeneuvoise. Objectif : avoir un nouveau gazon utilisable dès le 2 ou 3 janvier, date d’un potentiel 16e de finale de coupe de France du Losc au stade Pierre Mauroy.