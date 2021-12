Yannick Agnel, l'ex-champion de natation double médaillé d'or olympique a été placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol sur mineur, une information de CNews confirmée à 20 minutes.

Reconverti directeur sportif d'une équipe d'Esport, et consultant régulier pour France Télévisions, le héros de Londres 2012 a été arrêté à Paris vers 12h30 par les enquêteurs de la PJ de Mulhouse et de l'OCRVP. La procureure de la République Edwige Roux-Morizot a précisé que les faits remontaient « à peu près 2016 », et ne sont pas prescrits. A cette époque, Yannick Agnel était licencié au Mulhouse Olympic Natation.

De source policière, il s'agirait d'une personne « proche de lui dans le cadre de ses activités », sans plus de précisions. La jeune femme est aujourd'hui « une jeune majeure », et elle accuse Agnel « d'un peu de tout, jusqu'au plus grave ». La garde à vue de l'ancien nageur de 29 ans peut durer jusqu'à 48h.

Plus d'informations à suivre...