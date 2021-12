Robert Lewandowski est dégoûté de n’avoir pas gagné le Ballon d'Or et on peut le comprendre. Dauphin de Lionel Messi​, qui lui ne sait plus où poser ses trophées dans sa gigantesque armoire, après une saison 2020-21 a 48 pions avec le Bayern, le Polonais ne sait plus trop ce qu’il doit faire pour gagner la récompense individuelle suprême, comme il l’a expliqué au média polonais Sportowym.

« J’ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j’étais heureux, au contraire. J’ai un sentiment d’impuissance. Être si proche, rivaliser avec Lionel Messi… Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu’il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j’ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C’était bien qu’après la cérémonie, nous n’ayons pas eu de match pendant la semaine. »

Un doublé en guise de réponse

En guise de (mince) consolation, Robert Lewandowski a eu droit à la reconnaissance de Lionel Messi, qui suggérait l’idée d’accorder le Ballon d'Or 2020 – qui n’avait pas été attribué pour cause de Covid – au Polonais. « J’espère qu’il était sincère et que ce n’était pas des mots creux », a répondu le buteur bavarois, auteur d’un doublé ce week-end contre le Borussia Dortmund. La peine aura été de courte durée.