Il n’en restera qu’un (ou même aucun). L’Italie et le Portugal sont tombés dans le même groupe en barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux derniers champions d’Europe ne pourront néanmoins s’affronter, s’ils s’affrontent, qu’en finale. Avant cela, la Squadra Azzurra devra battre la Macédoine du Nord et la Seleção, la Turquie. Italiens et Portugais auront l’avantage de jouer leur demie à domicile.

Dans les autres chemins du roi, la Russie ou la Pologne affrontera la Suède ou la République tchèque. Enfin, un potentiel duel britannique est à prévoir en final du dernier groupe. L’Ecosse reçoit l’Ukraine et peut affronter le pays de Galles, qui reçoit l’Autriche. De bien belles affiches en perspective en attendant la vraie Coupe du monde, celle pour laquelle les Bleus sont déjà qualifiés.