Quand c’est bien, il faut le dire aussi. A la ramasse ces dernières années en Coupe d’Europe, les clubs français réalisent pour l’instant une très belle saison. Après cinq journées, quatre d’entre eux sont déjà qualifiés : Le PSG en Ligue des champions (qui terminera 2e de sa poule), l’OL et Monaco en Ligue Europa, et Rennes en Ligue Europa Conference (tous les trois en étant assurés de la première place).

A cela pourrait s’ajouter la présence du Losc en 8e de finale de la C1. Premier de son groupe avant la dernière journée, le club nordiste jouera son avenir à Wolfsburg dans deux semaines, mais sera au pire reversé en Ligue Europa. De son côté, l’OM, s’il ne perd pas à la maison contre le Lokomotiv, pourra continuer sa saison en C4.

La 5e place primordiale dans la perspective de la nouvelle Ligue des champions

Au total, la France compte déjà 11,916 points à l’indice UEFA cette saison, selon le calcul de nos confrères de L’Equipe, ce qui la place au troisième rang derrière l’Angleterre et les Pays-Bas. Il s’agit d’ores et déjà d’un indice supérieur à celui obtenu lors de neuf des dix dernières saisons. On n’en est pas encore là, mais le record de 15 points établi en 2009-2010 pourrait être battu.

Surtout, ce très bon démarrage devrait permettre à la France de creuser l’écart avec le Portugal dans l’optique de la 5e place au classement général de l’indice UEFA. Un rang primordial pour disposer d’une place supplémentaire en Ligue des champions quand la compétition étrennera son nouveau format, en 2024-2025.