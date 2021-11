L’OM fait un peu tâche, ce matin, dans le bilan français en Europe. Pendant que l’OL confirmait avec la manière sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa, que Monaco l’y rejoignait et que Rennes décrochait son billet pour le tour suivant en Ligue Europa Conférence, les Marseillais se noyaient à Galatasaray (4-2), jeudi soir. Une première demi-heure à l’envers, sanctionnée par deux buts, a eu raison des ambitions marseillaises.

« Les 20 premières minutes ont été très dures, comme si on n’était pas sur la pelouse », a regretté Arkadiusz Milik, auteur d’un doublé pour rien après la pause. « On a donné deux buts sans raison, sur des erreurs non provoquées et ça a tout compliqué, a pesté de son côté Jorge Sampaoli. On n’a pas été assez lucides pour contrer la pression du rival. On a un groupe jeune, qui doit continuer à se construire et à grandir. Mais plus vite, sinon le projet ne va pas réussir. »

Se rabattre sur la Ligue Europa Conference

Il est vrai que le temps commence à presse à l'OM, qui n’a gagné que deux matchs toutes compétitions confondues depuis début octobre. Après un début de saison emballant, le soufflé est clairement retombé. Concernant l’Europe, ne reste plus maintenant qu’à garder la 3e place du groupe, synonyme de reversement en Ligue Europa Conference. Il faudra pour cela ne pas perdre contre le Lokomotiv Moscou au Vélodrome dans deux semaines.

« On a fait des efforts la saison dernière pour se qualifier, donc chaque match international qu’on a, on le jouera, promet le coach argentin. On doit lutter pour ce qui vient. C’est un tournoi nouveau avec des adversaires de valeur. » « Si on va en Ligue Europa Conference, bien sûr on la jouera », appuie Milik. D’ici là, cet OM devra avoir trouvé un nouveau souffle.