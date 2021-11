OL - OM interrompu EN DIRECT : Des images en tribunes montrent le jet de bouteille... Deux hommes toujours en garde à vue

8h45 : La Ministre déléguée chargée des Sports estime que le modèle du football français est en jeu.

« Quand on est pris dans l’enjeu du match chacun défend sa paroisse mais chacun doit comprendre que c’est aussi le modèle du football est en jeu, son modèle économique. On ne peut pas déplorer que les droits du football baisse sans cesse, on ne peut pas se permettre qu’un diffuseur qui a acheté des droits doivent meubler pendant une heure. C’est un monde où des millions d’euros en jeu dans ce monde du football que nous avons aidé pendant la crise sanitaire. On ne peut pas permettre que ça se passe comme ça. »